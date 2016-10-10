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مصرع شخص غرقاً في رأس الخيمة

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مصرع شخص غرقاً في رأس الخيمة مصرع شخص غرقاً في رأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية في العشرينيات من عمره مصرعه غرقاً صباح اليوم في مياه بحر إحدى المناطق برأس الخيمة.

وأوضح الرائد طارق الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ أنه وبالتعاون مع رجال خفر السواحل ورد بلاغ من أحد الأشخاص الذي تبين بعد ذلك بأنه من احد أقاربه ، يفيد بتعرض شخص للغرق بعد ان حاولوا أنقاذه إلا أنهم فشلوا في ذلك ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف والإنقاذ لمكان البلاغ ، حيث تبين أن الشخص على مسافة 100 متر تقريباً من الشاطئ ، حيث تم انقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، إلا أن المصادر الطبية أكدت وفاته ، وتبين بأن المتوفي كان في رحلة استجام مع أحد أقاربه وصديق لهما ، اللذان حاولا أنقاذه إلا أنهم لم يتمكنا من ذلك ، وتم تحويل ملف الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ونوه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي ، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلى جميع المواطنين والمقيمين والسوّاح وهواة السباحة بعدم تجاوز المنطقة المحظورة أثناء السباحة حتى لا يتعرضوا للخطر والغرق ، كما طالبهم بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد وتعليمات الجهات المختصة بهذا الشأن .
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