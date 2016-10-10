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مجلس الدولة يحيل طعون إنتخابية لـ "النقض"...ومصدر : المحكمة أمامها 50 طعن

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مجلس الدولة يحيل طعون إنتخابية لـ "النقض"...ومصدر : المحكمة أمامها 50 طعن مجلس الدولة يحيل طعون إنتخابية لـ "النقض"...ومصدر : المحكمة أمامها 50 طعن

>كتبت هدى أبو بكر

كشف مصدر قضائى بمحكمة النقض أن مجلس الدولة أحال عددا من الطعون الإنتخابية إلى محكمة النقض خلال الأيام الماضية، موضحاً أن مجلس الدولة قضى بعدم الإختصاص بالنظر فيها مع إحالتها لمحكمة النقض.

وقال المصدر فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك حوالى 50 طعنا انتخابيا بمحكمة النقض لم يتم الفصل فيهم حتى الآن، مشيراً إلى أن محكمة النقض كانت قد أوشكت على الإنتهاء من نظر جميع الطعون الإنتخابية حيث كان يتبقى عدد قليل، إلا أنه منذ أسبوعين تقريباً وصل للمحكمة عدد من الطعون محالة من مجلس الدولة، حيث رفعت بطريق الخطأ أمامه، وبصفة محكمة النقض المختصة دستورياً بنظر الطعون تمت إحالتها للمحكمة، مضيفاً أنه تم توزيع هذه الطعون على دوائر المحكمة للفصل فيها.

وتابع المصدر، أن هذه الطعون رفعت بطريق الخطأ أمام مجلس الدولة، نتيجة عدم علم الطاعن بأن محكمة النقض هى المختصة ، بالتالى استغرقت الطعون بعض الوقت أمام مجلس الدولة حيث تم نظرها وقضى فى النهاية بعدم الإختصاص مع إحالتها لمحكمة النقض.

يذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على : "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً مهما بشأن دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة،  قضت فيه ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأقرت بصحة منافسه فى الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكى إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.


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