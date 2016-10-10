أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل استقلاله قطار الصعيد بنجع حمادى

Google+ Print
القبض على عامل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل استقلاله قطار الصعيد بنجع حمادى القبض على عامل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل استقلاله قطار الصعيد بنجع حمادى

>قنا – هند المغربى

تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمود الهوارى وإشراف العقيد فهد محمود رئيس مباحث سكك حديد قنا من ضبط عامل زراعى، بعد العثور بحوزته على 2 كيلو جرام بانجو كان فى طريقه لتسليمها لعملائه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى قبل استقلاله قطار الصعيد متجها إلى محافظة سوهاج.

 

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد ورود معلومات إلى مباحث النقل والمواصلات عن قيام  عيسى ف ه ٣٣ سنة عامل زراعى مقيم مركز مراغة محافظة سوهاج باستقلال قطار الصعيد، لتسليم كمية من نبات البانجو المخدر إلى أحد التجار بمركز نجع حمادى والعودة إلى محافظة سوهاج بقطار أسوان القاهرة فتم ضبطه وعثر بحوزته على 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365