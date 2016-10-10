القبض على عامل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل استقلاله قطار الصعيد بنجع حمادى

تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمود الهوارى وإشراف العقيد فهد محمود رئيس مباحث سكك حديد قنا من ضبط عامل زراعى، بعد العثور بحوزته على 2 كيلو جرام بانجو كان فى طريقه لتسليمها لعملائه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى قبل استقلاله قطار الصعيد متجها إلى محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد ورود معلومات إلى مباحث النقل والمواصلات عن قيام عيسى ف ه ٣٣ سنة عامل زراعى مقيم مركز مراغة محافظة سوهاج باستقلال قطار الصعيد، لتسليم كمية من نبات البانجو المخدر إلى أحد التجار بمركز نجع حمادى والعودة إلى محافظة سوهاج بقطار أسوان القاهرة فتم ضبطه وعثر بحوزته على 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.