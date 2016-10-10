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النيابة تتولى التحقيقات مع 6 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة بقنا

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النيابة تتولى التحقيقات مع 6 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة بقنا النيابة تتولى التحقيقات مع 6 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة بقنا

>قنا – هند المغربى

تولت النيابة العامة بمحافظة قنا التحقيقات مع 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، وطالبت بتحريات المباحث والأمن الوطنى وفحص المتهمين.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى ألقت القبض على كلا من "عبد الفتاح ع م" 40 سنة مدرس و"أحمد م ع" 36 سنة سباك و"علاء م أ" 31 سنة صاحب محل مواد غذائية و"عربى م ع" 37 سنة مدرس و"عاطف ج" 43 سنة مدرس و"محمد إ أ" 35 سنة موظف بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بتحريات المباحث والأمن الوطنى وفحص المتهمين بمعرفة إدارة الأمن الوطنى.


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