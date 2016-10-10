مباحث المرج تحبط مشاجرة بالأسلحة النارية وتضبط شقيقين بحوزتهما بندقية خرطوش وأسلحة

أحبط ضباط مباحث المرج، مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء، قبل وقوعها، بأن تمكنوا من القبض على شقيقين وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة وكمية من الذخيرة، قبل استخدامها فى التشاجر مع مبلط بسبب تعديه بالسب على والدتهما إثر خلافات حول الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقوا معلومات مفادها حيازة كلاً من "إسلام م ف " 26 سنة، وشقيقة "فوده م ف" 20 سنة، عاطلين، أسلحة نارية بمسكنهما بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وعثر داخل مسكنهما علي سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" و9 طلقات، وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم ، و 36 طلقة بلي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التشاجر مع شخص " بلال ا ع " 40 سنة، مبلط، لتعديه على والدتهما بالسب بسبب خلافات حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26467 لسنة 2016 جنايات القسم ، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.