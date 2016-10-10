عبدالله السعيد: مباراة الكونغو مجرد بداية نحو حلم المونديال

أعرب عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته بالهدف الذي سجله مع المنتخب الوطني ليقوده لتحقيق الفوز في مرمى منتخب الكونغو في أول مباريات تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا لافتًا الى أن الخبرات التي يتمتع بها اللاعبين ساهمت في تعويض التأخر بهدف الى الفوز بهدفين لهدف وإعتلاء صدارة المجموعة.

> وأشار السعيد إلى أن المنتخب كان بمقدوره الفوز بنتيجة أكبر بعد أن أهدر اللاعبين أكثر من فرصة للتسجيل ، في الوقت الذي شدد فيه على أن الفوز وحصد النقاط الثلاث أهم من الأداء الذي سوف يتحسن خلال الفترة القادمة.

> وشدد لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني أن مشوار المنتتخب الوطني لايزال طويلا وأن مباراة الكونغو كانت مجرد بداية للاعبين والجهاز لتحقيق حلم الوصول للمونديال .