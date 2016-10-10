المنتخب القومي يعود من الكونغو بعد رحلة معاناة وتغيير المسار بسبب الوقود

وصل مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب القومي قادمة من مطار برازافيل بالكونغو عبر دولة تشاد , وذلك بعد تغيير مسار الرحلة من الكونغو إلي تشاد للتزويد بالوقود , وتأخر وصولها 4 ساعات عن موعدها المقرر بالرغم من أنها طائرة خاصة للمنتخب , إلا أنها كانت رحلة معاناة بسبب أزمة الوقود في مطار برازافيل بالكونغو .

وصرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أن رحلة الشركة الخاصة من طراز البوينج B737/800 ، والتي كانت تقل المنتخب الوطني ، قد تأخرت 4 ساعات عن موعد إقلاعها الأصلي ، والذي كان من المقرر له في الساعة 10 مساء أمس بالتوقيت العالمي , بسبب نقص الوقود عند المغادرة بمطار برازافيل .

وأضاف المصدر أن الشركة قامت علي الفور بالتنسيق مع السفير المصري لدي الكونغو ، وذلك لإجراء اتصالات علي اعلي مستوي لتوفير الوقود اللازم لإقلاع الرحلة ، ولكن ما تم توفيره من وقود بمطار برازافيل لم يكن يكفي سوي لوصول الرحلة إلي مطار انجامينا بدولة تشاد ، وبالفعل تم التنسيق مع مكتب مصرللطيران بتشاد لمخاطبة سلطات المطار التشادية , للتأكد من توافر الوقود اللازم لعودة الرحلة إلي مطار القاهرة والحصول على تصاريح الهبوط اللازمة .

وقال المصدر أقلعت الرحلة في تمام الساعة 1:50 بالتوقيت العالمي من مطار الكونغو إلي تشاد ، وهناك تم تزويدها بالوقود حيث اقلعت من تشاد الي مطار القاهرة , كان في استقبالهم بصالة الوصول بالمطار الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط وعدد من قيادات الشركة .

هذا وكانت بعثة المنتخب الوطنى قد سافرت يوم الجمعة الماضي ٧ أكتوبر إلى الكونغو لمواجهة المنتخب الكونغولى بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018, وانتهت المباراة بفوز المنتخب القومي بهدفين مقابل هدف , ليحرز المنتخب أول 3 نقاط له بالمجموعة .