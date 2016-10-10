اليونان: القمة الثلاثية ليست موجهة ضد أحد‎

أكدت الحكومة اليونانية انها تولي أهمية خاصة للقمة الثلاثية التي تنعقد مع مصر وقبرص يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة، وهي الرابعة من نوعها بين زعماء الدول الثلاث في إطار ألية التعاون الثلاثي، ما يدل على استمراريتها ومدى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها على المستوى الاقليمي ، مضيفا انه ليس من قبيل المبالغة اعتبار هذا التعاون نموذجاً يحتذي به في مجال التنمية وفي تكوين شراكات مماثلة في المنطقة .

وقال بيان للسفارة اليونانية بالقاهرة ان الجانب اليوناني يؤكد التزامه بمبادئ الدبلوماسية والحوار لحل جميع القضايا العالقة على المستوى الإقليمي، ويكرر ما تم التأكيد عليه في كل القمم السابقة، وهو أن ألية التعاون بين مصر واليونان وقبرص ليست موجهة ضد أي أطراف أخرى، ولكن الهدف الرئيسي منها هو تطوير العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث في العديد من المجالات ، ومنها مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والسياحة والبيئة، وصولا إلى الهدف النهائي وهو تحقيق الأمن والرخاء في هذه المنطقة من العالم، والتي تحيط بها بؤر التوتر من كل جانب.

ومن المنتظر أن تتركز محادثات القمة الثلاثية على القضايا الأمنية في المنطقة، مع التركيز على مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك مناقشة التطورات في جميع بؤر التوتر بالمنطقة، مع التركيز على الوضع المقلق الذي تشكل مرة أخرى في سوريا خلال الأيام الماضية.

كما تبحث الدول الثلاث سبل توسيع التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها مجال الطاقة، ومن المنتظر أيضاً أن يتم التأكيد على الأجواء الإيجابية التي تحققت على مدار السنوات السابقة، من خلال توقيع عدة بيانات مشتركة حول موضوعات محددة، من قبل الوزراء المعنيين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان ، فإن اليونان تؤكد حرصها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، والعمل على توسيع هذا التعاون ليشمل أكبر عدد ممكن من المجالات ، في ضوء الجذور التاريخية العميقة للعلاقات بين الشعبين، وامكانيات التعاون التي تطورت في السنوات الأخيرة.

واضاف البيان شدد الجانب اليوناني في العديد من المحافل أن مصر تمثل ركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات اللازمة لدعم مصر ودورها المحوري على المستوى الإقليمي.