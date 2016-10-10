رجال أعمال إسكندرية تساهم في علاج 1000 مريض بـ«فيرس سي»

وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مذكرة تفاهم مع نادي روتاري إسكندرية مريوط، ونادي روتاري إسكندرية النزهة ، حيث تهدف المذكرة لحل مشاكلة فيروس سي بمنطقة أبو قير وغيط العنب، وأبيس 8 بوسط الإسكندرية.

من جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية، أن المبادرة تعمل علي التوعية وعمل التحاليل المطلوبة لـ 1000 حاله، وتقديم العلاج المطلوب للحالات المصابة حتى إتمام شفاؤها، حيث تعد الحملة أحدي مبادرات الجمعية المتعلقة بالتنمية الصحية خاصة فى المناطق المهمشة وأطراف مدينة الإسكندرية.

الجدير بالذكر ان وزارة وزارة الصحة تشرف علي تنفيذ هذه المبادرة من خلال الوحدات الصحية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.