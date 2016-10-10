السيسي يؤكد حرص مصر على تكثيف التعاون مع السودان في شتى المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع السودان وتحقيق المصلحة المشتركة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني بالعاصمة السودانسية الخرطوم.

وأعرب الرئيس عن ارتياحه لما انتهت اليه من نجاح اعمال الهئة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي.

وأشار الى حرصه على التواجد في هذه المناسبة حاملا تحية وتهنئة الشعب المصري بنجاح الحوار الوطني السوداني.

وأكد الرئيس السيسي ان مصر اولت دوما اهمية كبرى لعلاقتها بالسودان الشقيق ، ودعمت كل الجهود لتعزيز اواصر السلام فى السودان.