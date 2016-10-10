هولندا ترسل سفينة محملة بالمساعدات إلى هايتى المتضررة من إعصار «ماثيو»

أرسلت وزارة الدفاع الهولندية اليوم الأثنين سفينة تابعة للقوات البحرية الهولندية لإيصال مساعدات غذائية إلى هايتى التى تضررت بشكل كبير جراء الإعصار “ماثيو”.

ونقلت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية عن البيان “أن السفينة انطلقت من جزيرة كوراساو فى الكاريبى باتجاه هايتى فيما يتم تحميل سفية أخرى بالمزيد من المؤن.ولفتت الشبكة إلى أن السفينة التابعة للبحرية تهدف أيضا إلى فحص موانيء البلاد ومجاريها المائية للتأكد من إمكانية رسو المزيد من سفن المساعدات بسلام.

من جانبها، قالت وزيرة المساعدات الخارجية بهولندا ليليان بلومن إن وصول المساعدات سريعا إلى هايتى قد يساعد فى منع المزيد من التدهور فى الأوضاع هناك.يذكر أن إعصار “ماثيو” تسبب فى مقتل ما يقرب من ألف شخص فى هايتى وتشريد 350 ألف آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل ورفع مخاطر تفشى مرض الكوليرا.

أ ش أ