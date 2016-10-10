إحالة مركز علمى للنيابة العامة‎ لإستغلاله اسم جامعة بني سويف

المراسل: محمد شعبان

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، واقعة استغلال المركز العلمى للاستشارات والتطوير اسم الجامعة فى الترويج لدورات تدربية الى النيابة العامة، وذلك بناءًا على تقرير لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالى، وخطاب وزير التعليم العالى الوارد الى رئيس الجامعة .

وقالت الجامعة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، إن تقرير لجنة الضبطية القضائية، أفاد أن المركز العلمى للاستشارات والتطوير الكائن بشارع بورسعيد أرض المحلج ببنى سويف، أعلن عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات للحصول على شهادة فنى مساحة ومشرف معمارى وأن الشهادة معتمدة من كبرى الجامعات المصرية، مستغلاً بذلك اسم جامعة بنى سويف وشعار وزارة التعليم العالى وذلك على خلاف الحقيقة مما يعد تضليل للطلاب وأولياء الامور بأنها مؤسسة تعليمية معترف بها ، وتخالف بذلك القوانين واللوائح التى تحكم العملية التعلمية داخل مصر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الغش والنصب والاحتيال والتزوير، وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة أشكال وأنماط الفساد .

وحذر رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بعدم الإنصياع خلف هذه الدعاية الكاذبة المضللة وتوخى الحذر والتأكد من صحة المعلومات فى المحتويات الدعائية، موضحاً أن الجامعة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة تعمل في منظومة الحكمة والشفافية للقضاء على كل اشكال الانحراف ومحاربة الفساد في سياق من العدالة الناجزة.