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بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على الكونغو في برازفيل

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بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على الكونغو في برازفيل بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على الكونغو في برازفيل

وصلت بعثة منتخب إلى القاهرة، قادمة من العاصمة الكونغولية برازافيل، بعدما اضطرت البعثة للهبوط في إنجامينا العاصمة التشادية من أجل التزود بالوقود.
> وكان من المقرر أن تصل البعثة فجر اليوم الاثنين، إلى أنها وصلت ظهرا، وذلك بعدما كان متفقا على الموعد في وقت سابق بحيث تستعيد الأندية لاعبيها لاسيما الزمالك الذي يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
> يذكر أن كان قد فاز على الكونغو 2-1 في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم، بالمجموعة الخامسة التي تضم أيضا غانا وأوغندا.

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