غدًا.. أسامة شرشر عضو مجلس النواب ببرنامج مباشر من مصر على شاشة الفضائية

يستضيف برنامج مباشر من مصر فى الخامسة والنصف غدا الثلاثاء علي شاشة الفضائية المصرية الكاتب الصحفي اسامة شرشر عضو مجلس النواب للحديث عن احتفالية مرور 150 عاما علي الحياة البرلمانية في مصر وكلمة الرئيس وحالة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر .

كمايستضيف البرنامج عبد الوهاب قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعثمان الهادي رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين التكافلي ووزير السوداني الأسبق للحديث عن تنصيب مصر رئيسا للاتحاد العالمي للتأمين التكافلي .

إعداد علي عثمان وتقديم شريف عبد الوهاب وايمان العقاد ومجدي دربالة وإخراج ناهد صلاح الدين .