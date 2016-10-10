ضبط صاحب مقهى يديره للعب القمار بالإسكندرية

ألقت مباحث آداب الإسكندرية القبض على صاحب مقهى يديره للعب القمار، تم استهداف المقهى وتم مجموعة من المقامرين داخله.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة مفادها قيام "ع. ح" - 50 سنة صاحب مقهى كائنة شارع نقطة المكس دائرة قسم شرطة الدخيلة السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا " مخدرات - قمار " منهم القضية جنح قسم شرطة محرم بك بإدارة المقهى خاصته لألعاب القمار مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من اللاعبين.

تم استهداف المقهى وتم ضبطه وكل من "م ال "- 35سنة بائع سمك مقيم دائرة قسم شرطة كرموز "مقامر"، و"ص .خ"- 33 سنة فنى إلكترونيات مقيم دائرة قسم مينا البصل "مقامر"، و" ط. ع " - 52 سنة عامل مقيم دائرة قسم مينا البصل السابق اتهامه فى القضية جنح قسم شرطة العطارين سرقة متجر "مقامر"، و"ا .ه "- 43 سنة عامل مقيم دائرة مينا البصل "مقامر"، و"ا. ح" - 47 سنة عامل بإدارة وسط التعليمية مقيم دائرة قسم محرم بك السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "قمار" منهم القضية جنح قسم سيدى جابر، وضُبط بحوزتهم مبلغ 16200جنيه و5 هواتف محمولة ودفتر إيصالات أمانة وطاولة خاصه باللعب وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجار العرض على النيابة.