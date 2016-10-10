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الجيش التركي: مقتل 417 مسلحًا كرديًا منذ أغسطس الماضي

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الجيش التركي: مقتل 417 مسلحًا كرديًا منذ أغسطس الماضي الجيش التركي: مقتل 417 مسلحًا كرديًا منذ أغسطس الماضي

ارشيفية

قال الجيش التركي، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن قتلت 417 مسلحًا كرديًا منذ أواخر أغسطس بعد يوم من مقتل 18 شخصًا فى هجوم بشاحنة ملغومة على نقطة تفتيش للجيش جنوب شرق تركيا.

وكان التفجير أحد أكثر الهجمات دموية التى وقعت مؤخرًا فى المنطقة الواقعة قرب الحدود مع العراق وإيران، التى تدور فيها أغلب المواجهات فى الصراع مع حزب العمال الكردستانص.

وقال الجيش فى بيان أن عملياته حدت من قدرة حزب العمال الكردستانص على شن هجمات وأحبطت استعداداته لتصعيد قتاله فى الشتاء، مما دفعه للتركيز على هجمات بعبوات ناسفة بدائية الصنع وتفجيرات انتحارية تستهدف المدنيين.

وخلال الحملات الأمنية التى وصفها الجيش بأنها “الأكثر فاعلية وشمولا فى السنوات الأخيرة” قتل 417 مسلحا من حزب العمال الكردستانص وأصيب 61 آخرين واستسلم 41 واعتقل 18 منذ 29 أغسطس.

وأضاف الجيش أن 88 من أفراد قوات الأمن التركية قتلوا وأصيب 152 آخرين فى ذات الفترة. وقال الجيش “العمليات ستتواصل بذات التصميم لحين تحييد آخر عنصر إرهابى. “

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