تأجيل محاكمة متهمًا بالانضمام لداعش لـ 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي،تاجيل نظر جلسة محاكمة متهم بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي،لجلسة 3نوفمبر المرافعة .

واستمعت المحكمة إلي أقوال النقيب محمد فؤاد، ضابط الأمن الوطني والقائم بضبط المتهم، والذي أكد أنه القي القبض علي المتهم عقب إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وقالت المعلومات أن المتهم موجود في منطقة دار السلام وعقب مشاهدته يمشي في الشارع، وأن أحد المصادر المتعاونة دلهم عليه، مؤكدا أنه عثر علي فرد خرطوش معه.

ونسبت النيابة العامة إلي المتهم أحمد حسن محمد، بالإنضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري كوسيلة لتحقيق أغراضها، وتعريض السلم والأمن الإجتماعي للخطر .