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13 أكتوبر.. تجديد حبس مسئول المطبعة السرية و عائلتة بوزارة التربية والتعليم

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13 أكتوبر.. تجديد حبس مسئول المطبعة السرية و عائلتة بوزارة التربية والتعليم 13 أكتوبر.. تجديد حبس مسئول المطبعة السرية و عائلتة بوزارة التربية والتعليم

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، ١٣ أكتوبر الجاري، لنظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” بقضية “تسريبات الثانوية العامة”.  تضم القضية كلا من “عاطف.ع.م” مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته “هالة.ى.م” وشقيقتها “تهانى.ى.م” و”صباح ع.م” والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس   يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم جميعا، وعثر بمنزل “هالة.ى.م” المضبوطات التالية (مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب آلى محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ “Reader”، وجهاز هارد ديسك – ودفتر توفير باسم شقيقها “أحمد.ى.م” به رصيد بلغ 577208 جنيهات، وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ 20000 جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها “تهانى.ى.م”، وبعض المشغولات الذهبية.

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