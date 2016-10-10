الأربعاء المقبل.. مصطفى قمر يكشف كواليس فيلمه الجديد«فين قلبى» على راديو «9090»

يحل الفنان مصطفى قمر، يوم الأربعاء المقبل، ضيفًا على إذاعة 9090 من خلال برنامج “أفصل وأسمع” الذى يقدمه الإذاعى فادى ابراهيم ، حيث سيدور الحديث عن أخر المستجدات الفنية التى تخصه خلال الفترة المقبلة.

كما سيكشف “قمر” من خلال الحلقة تفاصيل فيلمه السينمائى الجديد “فين قلبي” ، وموعد التصوير والنجوم المشاركين فيه ، وموعد عرضه.

كما سيتحدث عن أحدث ألبوماته الجديدة، والتي بصدد إصدارها قريبًا، وسيتفاعل “قمر”مع جمهوره بشكل كبير على الهواء من خلال فتح الاتصالات الهاتفية بالبرنامج ،لتبادل الاراء ومعرفة رأيه فى الجيل الحالى من الفنانين بالاضافة إلى خطته المستقبلية لتطوير فن الغناء فى مصر.