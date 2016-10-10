قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة متهمين بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة” ، لجلسة 20 نوفمبر للمرافعة ، عٌقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار شعبان الشامي .

واسندت النيابة للمتهمين ، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال ، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014 ، بدائرة قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، حازوا واحرزوا واخر متوفى مواد فى احكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات ” ، قبل التصريح على ذلك من الجهه المختصة .

وأسندت للمتهم الأول استعمال واخر متوفى المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبانى ومنشات معدة للمصالح العامة والتى من شانها تعريض حياه الناس للخط ، و اسندت كذلك إتهام الشروع واخر متوفى فى قتل المجنى عليهم احمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى واسماعيل رمضان اسماعيل ووليد رجب وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد بان اعد النية وعقد العزم على ازهاق اروحاهم واعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى ايقنوه سلفا تواجدهم فيه الا ان اثر جريمتهم قد وقف لسبب لادخل لارادتهم فيه الا وهو انفجار العبوات قبيل القائها على المجنى عليهم .