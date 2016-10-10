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الليلة..«اتفرج ياسلام» يعرض فيلم «كنوز غارقة»

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في حلقة الليلة يعرض برنامج “اتفرج يا سلام”،الذي يُذاع في العاشرة والنصف مساء الاثنين من كل أسبوع على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري،الفيلم التسجيلي “كنوز غارقة”، الذي يمثل جزءاً من حملة تستهدف الترويج للمعالم والكنوز السياحية التي تمتلكها ،ويستضيف البرنامج علاء هشام كمال رئيس فريق العمل في الفيلم،والناقدة السينمائية ياسمين كفافي،التي تُفند الفيلم،وتُلقي الضوء على أهداف الحملة،التي شارك فيها : آلاء عبد العزيز علي،أمير علي يحيى،دينا عاطف حسين،عبد الرحمن محمد فؤاد،محمود محمد محمود،نسيلة عبد السميع محمد،يمنى بهاء الدين وشادي مدحت حسن وعلقت عليها صوتياً وفاء البنا وتولى مونتاجها وأدار تصويرها إيهاب عبيد .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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