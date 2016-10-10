أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

استمتعي بفترة حملك مع Level Kids

Google+ Print
استمتعي بفترة حملك مع Level Kids استمتعي بفترة حملك مع Level Kids

الإثنين 10-10-2016 12:02

بيروت- سيدتي نت

استمتعي بأجمل اللحظات خلال فترة حملك وأنتِ تقومين بالتحضيرات اللازمة لتأمين كافة مستلزمات طفلك والترحيب به بطريقة مميزة. ضعي جدول خاص بك تحددين فيه أبرز المحطات التي تصادفك في هذا المشوار المميز مثل التاريخ الذي ستسمعين فيه نبضات القلب الأولى لطفلك أو التاريخ الذي ستكتشفين فيه جنسه... استعيني بصديقاتك المقربات وشاركيهن فرحة انتظار المولود الجديد. وابتكري أساليبَ مبدعة للكشف عن خبر حملك أمام أصدقائك وعائلتك. ثمة الكثير من الطرق المؤثرة التي يصعب نسيانها للإعلان عن حملك؛ قد تكون صورةً مبتكرةً تنشرينها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ أو مرحاً وعفوياً للوالدَيْن اللذّيْن ينتظران مولودهما؛ أو حتى تسجيلاً صوتياً لنبضات قلب الجنين...
"ليفيل كيدز" Level Kids سيشاركك هذه الفرحة من خلال متجره المترف والمخصص للأمهات والأطفال في سيتي ووك دبي، وجهة مثالية تقدّم دعماً استثنائياً للنساء الحوامل من حيث المستلزمات الخاصة بالأمومة وحديثي الولادة وسجلات الهدايا وحتى الأزياء العصرية المميزة.
لا تترددي في اختيار متجر "ليفيل كيدز" وجهة للتسوّق لحاجات مولودك الجديد!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني