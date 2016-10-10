استمتعي بفترة حملك مع Level Kids

بيروت- سيدتي نت

استمتعي بأجمل اللحظات خلال فترة حملك وأنتِ تقومين بالتحضيرات اللازمة لتأمين كافة مستلزمات طفلك والترحيب به بطريقة مميزة. ضعي جدول خاص بك تحددين فيه أبرز المحطات التي تصادفك في هذا المشوار المميز مثل التاريخ الذي ستسمعين فيه نبضات القلب الأولى لطفلك أو التاريخ الذي ستكتشفين فيه جنسه... استعيني بصديقاتك المقربات وشاركيهن فرحة انتظار المولود الجديد. وابتكري أساليبَ مبدعة للكشف عن خبر حملك أمام أصدقائك وعائلتك. ثمة الكثير من الطرق المؤثرة التي يصعب نسيانها للإعلان عن حملك؛ قد تكون صورةً مبتكرةً تنشرينها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ أو فيديو مرحاً وعفوياً للوالدَيْن اللذّيْن ينتظران مولودهما؛ أو حتى تسجيلاً صوتياً لنبضات قلب الجنين...

"ليفيل كيدز" Level Kids سيشاركك هذه الفرحة من خلال متجره المترف والمخصص للأمهات والأطفال في سيتي ووك دبي، وجهة مثالية تقدّم دعماً استثنائياً للنساء الحوامل من حيث المستلزمات الخاصة بالأمومة وحديثي الولادة وسجلات الهدايا وحتى الأزياء العصرية المميزة.

لا تترددي في اختيار متجر "ليفيل كيدز" وجهة للتسوّق لحاجات مولودك الجديد!