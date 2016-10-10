مجموعة "زاديغ اند فولتير" لموسم ربيع وصيف 2017!

مجموعة زاديغ وفولتير" Zadig & Voltaire لموسم ربيع/صيف 2017 ركزت بشكل كبير وبارز على الحرية، وعلى الرغبة والحاجة إلى الطابع الغير رسمي والموسيقى أكثر من أي وقت مضى.

وقد امتزج في هذه المجموعة بطريقة مبتكرة الرجولة مع الإنوثة، من خلال طبعات الحيوانات مع الزهور، الأحجام الضخمة مع تصاميم أكثر قرباً من الجسم، الأسود وتقريباً-الأسود مع صفوف من الترتر. وتبدو اللانجيري كأنها تتعارك مع الجلود. تتناوب كنزات من اللوريكس أو الكشمير مع شراريب من الجلد، مع كنزات واسعة بأكمام حرّة. وتأخذ أنماط زهور قماش "الشينتز" (chintz) طابعاً يميل نحو الروك آند رول ،وتتناسق معها أحذية بساق عالية بتصميم الغرب الأميركي التي تضفي ظلالاً من الأناقة الصحراوية. كما حازت البدلات فائقة اللمعان على لمسة من الارتقاء مع خطوط من الترتر، في حين تعطي الشراريب من الجلد في الجاكيتات الرجالية شيئاً من الطرافة.

وتأخذ سترات من الدينيم العادي أو مع أنماط هندسية (patchwork) وصوف الخروف باللون الكاكي طابعاً باهتاً، كأنها ابيضّت تحت أشعة الشمس. تشكّل الدرزات خطوطاً متعددة الألوان في ظلال فاتحة أو ببساطة في قطن ناصع.

لأنه ليس ضرورياً أن يكون الأسلوب الصارم قاسياً، تتميز القمصان من دون أكمام والفساتين من الشيفون مع الزهور بالخفة والشكل المتطاير مثل اللانجيري، كاشفة عن الأكتاف ومضيفة جاذبية تحت الرقابة إلى محيط الرقبة المنخفض. تبدو الفساتين الطويلة متعددة الألوان من الحرير التي يتم ارتداؤها تحت الفراء الصيفية أنثوية أكثر من أي وقت مضى.

ولإكمال الابتكار في استعادة الرموز، طلب "زاديغ وفولتير" Zadig & Voltaire مساعدة "ميك جاغر" الذي ارتدى بدلة بيضاء لزفافه من "بيانكا". بإعادة العمل عليها هنا في جاكار تم فيه وبصورة غير بارزة نثر الرمل والذهب، تردد أيضاً هذه القطعة المميزة من "زاديغ وفولتير" Zadig & Voltaire خطاً صغيراً للأعراس. فساتين مع تطريز إنجليزي بالكامل، قبعات مصنوعة من القش، بدلات من كتان معدني ذهبي، وغيرها من التصاميم المميزة في المجموعة.

بالنسبة للحقائب، أعيد العمل على "كانديد" (Candide) في جلد أسود، بالإضافة إلى جاد ثعبان. هذا الموسم، ترجع حقيبة "أوبتيميست" (Optimiste) - التي أعيدت تسميتها "أوبتيميست بلاس" (Optimiste Plus) – إلى تصميمها الأصلي، لكنها الآن أصبحت تُحمل بالكتف مع حزام قصير جداً وعريض مرصّع بالمسامير في أسلوب يذكر بأحزمة آلة الغيتار. أما "جايمس" (James) فهي آخر وأحدث قادم إلى هذه المجموعة، وهي حقيبة من الجلد الأسود أو أفعى حقيقية. مع حملها باليد أو متدلية من الكتف بواسطة حزام قابل للنزع.