دراسة: النظام الغذائى المشبع بالدهون مرتبط بسرطان البروستاتا

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا قد يكونون معرضين أكثر لأشكال أخطر من هذا المرض إذا كان نظامهم الغذائى يحتوى على الكثير من الدهون فى اللحوم ومنتجات الألبان.

وقال الباحثون فى الدراسة التى نشرت فى دورية سرطان وأمراض البروستاتا إن تزايد تلك المخاطر مرتبط بالدهون المشبعة والكولسترول التى لا يتناول مرضى سرطان البروستاتا أدوية لخفض مستوياتها لديهم.

كما خلصت الدراسة إلى أن الصلة بين الغذاء الذى يحتوى على دهون مشبعة وشدة سرطان البروستاتا أقوى فى الرجال ذوى الأصول الأوروبية مقارنة بالأمريكيين من أصل أفريقى.

وقالت كبيرة الباحثين فى الدراسة إيما آلوت من جامعة نورث كارولاينا فى تشابل هيل "النظام الغذائى الذى يحتوى على الكثير من الدهون المشبعة يساهم فى ارتفاع معدلات الكولسترول فى الدم" الذى تم ربطه بالفعل بتطورات أسوأ فى سرطان البروستاتا.

ووفقا للرابطة الأمريكية للسرطان فرجل من بين كل سبعة فى الولايات المتحدة يشخص بالإصابة بسرطان البروستاتا.

وأشار الباحثون إلى أن المرض شائع أكثر فى الدول الغربية التى عادة ما يميل الناس فيها أيضا لاستهلاك أطعمة تحتوى على نسب أكبر من الدهون المشبعة.

ولاستكشاف العلاقة بين سرطان البروستاتا والدهون فى النظام الغذائى استخدم فريق الباحثين فى الدراسة بيانات 1854 رجلا تم تشخيص حالتهم حديثا بالإصابة بسرطان البروستاتا من بينهم 321 أو 17 بالمائة مصابون بسرطانات "شرسة جدا".

وفى إطار مشروع أبحاث مشترك عن سرطان البروستاتا بين نورث كارولينا ولويزيانا أجاب الرجال الذين شملتهم الدراسة على أسئلة عن عاداتهم الغذائية وأدويتهم وعوامل ديموجرافية وحياتية أخرى مثل العمر والعرق والأنشطة التى يمارسونها.

وقام الباحثون باحتساب مستويات الدهون المشبعة فى النظام الغذائى لكل رجل منهم وأيضا كميات الدهون غير المشبعة وهى أنواع توجد فى زيوت الخضروات وفى الأسماك.

وتوصل الباحثون إلى أن الرجال المصابين بدرجات أكثر شراسة من سرطان البروستاتا يتناولون طعاما يحتوى على كمية أكبر من السعرات الحرارية والكولسترول يوميا ولديهم نسبة مرتفعة من تلك السعرات ناتجة عن تناول الدهون فى أنظمتهم الغذائية.

ومن بين الرجال المصابين بالدرجات الأكثر شراسة من المرض كانت نسبة أكبر من إجمالى الدهون التى يتناولونها من النوع المشبع مقارنة بالرجال المصابين بدرجات أقل خطورة من المرض.

وتم ربط الغذاء الذى يحتوى على معدلات مرتفعة من الدهون المشبعة باحتمالية أكبر بالإصابة بدرجات شرسة من السرطان بنسبة بلغت 51 بالمائة. كما ظهرت علاقة بشكل منفصل بين معدلات الكولسترول وزيادة تلك المخاطر لكن فى الرجال المنتمين للعرق الأبيض فقط.