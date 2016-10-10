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"صحة الإسكندرية " تغلق 15 منشأة طبية تعمل بدون تراخيص

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"صحة الإسكندرية " تغلق 15 منشأة طبية تعمل بدون تراخيص "صحة الإسكندرية " تغلق 15 منشأة طبية تعمل بدون تراخيص

> الإسكندرية - جاكلين منير

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 15 منشأة طبية " إدارياً" لعملها دون تراخيص أو لوجود مخالفات جسيمة.

وقالت إدارة العلاج الحر بالمديرية أنها بحثت 11 شكوى ضد منشآت طبية خاصة، وخاطبت عميد كلية الطب بالمحافظة لتشكيل لجان فنية لإبداء الرأى الطبي في 8 شكاوى منها، فيما أحالت 3 شكاوى إلى نقابة الأطباء للتصرف بشأنها طبقاً للائحة آداب مهنة الطب.

وأصدرت المديرية تقريراً عن نشاط إدارة العلاج الحر عن شهر سبتمبر الماضى، وأوضح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،  أن المديرية أصدرت 21 ترخيصاً لمنشآت جديدة، منها 11 عيادة خاصة و 6 عيادات أسنان و مركزين للعلاج الطبيعى وناديان صحيان.

وأشار حجازى إلى أنه تم التفتيش على 371 منشأة خلال الشهر الماضى ، منها 163 عيادة خاصة، و48 عيادة تخصصية، و34 مركزاً طبياً تخصصياً، و 13 مستشفى خاص و37 معملاً للتحاليل الطبية، و32 مركزاً للعلاج الطبيعى، و53 محل نظارات.

 


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