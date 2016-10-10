"تعليم القليوبية" تحصد المراكز الأولى بمسابقة التدريس بالتكنولوجيا

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على المراكز الأولى بمسابقة التدريس بالتكنولوجيا على مستوى الجمهورية .

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى بيان اليوم، إن المديرية حصلت على أفضل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية وكذلك افضل مركز تطوير تكنولوجي.

وأضاف وكيل الوزارة الى حصول وائل سعيد رشاد منسق عام البرنامج بالمحافظة على افضل منسق على مستوى الجمهورية وحصول ريهام محمد حسن على افضل مدرب بالبرنامج على مستوى الجمهورية، وكذلك حصول المحافظة على افضل 8 معلمين متميزين مشاركين فى المسابقة على مستوى الجمهورية وهم كلا من "علاء الدين عبد الحميد نجم، وإبراهيم إبراهيم جوده، والسيد حسن محمد منصور، وسهام عبد الله إبراهيم العفيفى، وهالة عباس محمود، وأشرف عباس مختار، وهمت محمد أبو زيد، وعلاء الدين فتحى محمد".

وأكد عجلان، أن التدريب يهدف إلى دمج استخدام التكنولوجيا فى عملية التدريس للتغلب على صعوبات التعلم ونقل المعلومة بين الطلاب والمعلم، من خلال تفعيل استخدام البرمجيات الحديثة وأدوات التواصل الحديثة التى وفرتها الوزارة للمعلمين من خلال التعاون مع شركة مايكروسوفت .

من جانبه قال وائل سعيد منسق عام البرنامج بالمحافظة، إن المديرية من خلال وحدة الدمج التكنولوجى التابعة لمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية قامت بتدريب 919 معلم من مختلف الادارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتمكن 500 معلم من الحصول على شهادة المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت الدولية .

وشارك بالمسابقة 120 معلم من محافظة القليوبية بدروس تفاعليه وفقا لما تم التدريب عليه فى البرنامج، لتصبح أكبر عدد من المشاركين فى المسابقة من بين 23 محافظة.

ومن المقرر أن يتم تكريم المعلمين الفائزين بالمسابقة خلال الشهر الجارى من خلال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت العالمية.