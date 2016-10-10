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اعدام 100 كيلو زيتون و21 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى الدقهلية

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اعدام 100 كيلو زيتون و21 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى الدقهلية اعدام 100 كيلو زيتون و21 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى الدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

شكل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم فريقا من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لفحص صلاحية المواد الغذائية بالجمعية الاستهلاكية بديوان عام المحافظة ، بناءا على تعليمات حسام الدين امام المحافظ، وقرر الفريق اعدام 100 كيلو زيتون لتغير خواصه الطبيعية، و21 كيلو لحوم لعدم وجود بيانات، وتغيير خواصها الطبيعية.

كما تقرر اعدام 12 كيلو منتجات غذائية مختلفة، وتم تحرير محضرى جنح شهادات واشتراطات صحية والتوصية بغلق المنشأة لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

 

صورة اثناء فحص اح المنتجات بالجمعية 

 

صورة اثناء تفتيش احد اعضاء اللجنة للمنتجات 

 

صورة اثناء البحث بالمنتجات فى الجمعية 

 

صورة لمحافظة الدقهلية يتابع اعمال فحص الجمعية

 

صورة لاعمال الجمعية والمحافظ و وكيل الوزارة يتابعون فحص المنتجات

 


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