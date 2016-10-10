وصول 6500 طن بوتاجاز و 2329 طن بضائع لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحد

ث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الاثنين، لاستقبال السفينة مصرجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحسين و على متنها 2040 طن بضائع و السفينة Sea Wind و على متنها 289 طن بضائع .

كما يستعد ميناء سفاجا استقبال العبارة مسرة و على متنها 613 راكب و 11 شاحنة و 66 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 66 شاحنة و 66 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 31 شاحنة و 6 راكب كما تغادر العبارة امانة و على متنها 595 راكب و 37 سيارة و 14 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 55 شاحنة .

> بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 423 راكب و 9 شاحنة و 31 سيارة و العبارة الرياض و على متنها 636 راكب و 78 سيارة و 1 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 99 شاحنة و 92 راكب و 1 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 35 شاحنة .

ويستقبل ميناء نويبع يستعد اليوم العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 151 راكب و السفينة بريدج و على متنها 17 براد و 8 تريلا .

> بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 249 راكب و 4 سيارة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 7 براد و 9 تريلا فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 453 راكب و 10 سيارة و 4 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 13 تريلا و 15 براد و 455 طرد سمك .