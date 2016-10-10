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فرنسا: سنطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق فى جرائم حرب محتملة بسوريا

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فرنسا: سنطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق فى جرائم حرب محتملة بسوريا فرنسا: سنطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق فى جرائم حرب محتملة بسوريا

وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرو، اليوم الاثنين، أن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ فى الاعتبار الوضع فى مدينة حلب السورية، حينما يقرر ما إذا كان سيلتقى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر.

وقال أيرو لراديو فرنسا الدولى (فرانس انترناسيونال) أنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق فى جرائم حرب محتملة فى سوريا.

وتابع “لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أى وقت مضى بإنقاذ سكان حلب”.

وأضاف “إذا ما قرر الرئيس (مقابلة بوتين) فلن يكون هذا لتبادل المجاملات”.

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