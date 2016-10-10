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بدء نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش

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بدء نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش بدء نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش

>كتب ــ إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، ويدعى "أحمد ح".

 

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، وقلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الاجتماعى والوحدة الوطنية.


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