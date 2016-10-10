13 أكتوبر.. نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية"

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، جلسة 13 أكتوبر الجارى، لنظر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، فى وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من المحامى حسنى مبارك دفاع مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمتهم الرئيسى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسربيات الثانوية العامة".

تضم القضية كلا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.