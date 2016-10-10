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ضبط سائق بوزارة التموين قبل بيعه 3.5 طن سكر بالسوق السوداء فى الجيزة

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ضبط سائق بوزارة التموين قبل بيعه 3.5 طن سكر بالسوق السوداء فى الجيزة ضبط سائق بوزارة التموين قبل بيعه 3.5 طن سكر بالسوق السوداء فى الجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة وبحوزته سيارة نقل مقطورة محملة بأطنان من السكر المدعم، قبل بيعها فى السوق السوداء بمنشأة القناطر، واعترف المتهم أنه اتفق مع أحد الموظفين على بيع حمولة السيارة الخاصة بالشركة لأحد الأشخاص مقابل حصولهما على مبلغ مالى.

 

أثناء متابعة ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر للحالة الأمنية تمكنوا من ضبط "عبد الفتاح. ع" سائق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين وبحوزته 3 أطنان و600 كيلو سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء .

 

واعترف المتهم أنه اتفق مع أمين مخزن بالشركة يدعى "ماهر" على بيع الحمولة الخاصة بالشركة لتاجر يدعى "مجدى" مقابل مبلغ مالى، وتم إخطار اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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مصر 365

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