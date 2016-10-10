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بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني بحضور الرئيس السيسي بالخرطوم

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بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني بحضور الرئيس السيسي بالخرطوم بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني بحضور الرئيس السيسي بالخرطوم

الرئيس ونظيره السودانى عمر البشير (أرشيفية)

بدأت أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، صباح اليوم الإثنين، بقاعة الصداقة بالخرطوم، وذلك بحضور الرؤساء  عبد الفتاح السيسي، والسودانى عمر البشير، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتشادي إدريس ديبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى السودانى المنعقد حاليا بالخرطوم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى بمطار الخرطوم الدولى الرئيس السودانى عمر البشير، ووزراء “الخارجية والتعاون الدولى والإعلام” بالسودان، كما كان فى استقباله السفير المصرى لدى الخرطوم أسامه شلتوت وأعضاء السفارة المصرية .

 

 

 

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