إعادة انطلاق النهار رياضة.. و«فرح على» تشارك في تغطية «الممتاز ب»

كتبت- إ نجي لطفي

قالت فرح على، مذيعة النشرة الرياضية، في تصريح خاص لوكالة ONA ، إنها ستنضم إلى شاشة النهار رياضة التي سيتم إعادة انطلاقها مرة أخرى من جديد.

وأضافت على لONA أنها ستقدم النشرة الرياضية بشكل جديد مع إعادة الانطلاقة الخاصة بشاشة النهار رياضة لتغطية أحداث الدوري العام الممتاز ب.

وتابعت أنه من المحتمل انطلاق القناة 17 أكتوبر من الشهر الحالي بالتزامن مع تغطية أحداث الدوري العام الممتاز ب موضحة أن الإعلاميين الرياضيين من قناتي النهار وCBC سيتم ضمهم خلال أحداث التغطية.

ومن المعروف أن قناةCBC قد حصلت على الحق الحصري لشراء الدوري الممتاز ب مما يعني عرضه أيضا على شاشة النهار رياضة نظرا لعملية الدمج التي تحدث بين شبكة قناتي النهار وcbc.