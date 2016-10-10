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بالصور.. بدء الدورة التدريبية القومية حول مرض الإجهاض المعدي البروسيلوزس‎

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في إطار البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية تعقد حاليا المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة التدريبية القومية على مستوى المدربين (TOT) حول ” الاستقصاء وتحليل المخاطر وخطط الطوارئ لمرض الإجهاض المعدي (البروسيلوزس) ” في مدينة اربد- المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى وذلك بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بهدف بناء القدرات وتنمية مهارات المشاركين في مجال الاستقصاء وإعداد الخارطة الوبائية للمرض وتحليل المخاطر وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة هذا المرض.

تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لكون مرض الإجهاض المعدي من الأمراض المتوطنة في قطعان الماشية والذي تم تسجيله في جميع الأقطار العربية ويعتبر من الأمراض عالية الوبائية العابرة للحدود, والمؤثرة على صادر الحيوانات الحية ومنتجاتها, هذا بالإضافة إلى التكاليف المالية العالية لبرامج المكافحة والسيطرة على المرض، كما يعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

يشارك في هذه الدورة عدد(22) من الكوادر البيطرية العربية العاملة في مجال مكافحة المرض من(14) دولة عربية وهي: الأردن – الإمارات – البحرين – تونس – الجزائر – العراق – – السودان – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – لبنان – وموريتانيا. يتضمن البرنامج التدريبي للدورة محاضرات نظرية وبرنامج عملية تطبيقية مخبرية .

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