حملة لإزالة القمامة بالقناطر الخيرية

قامت الأجهزة التنفيذية، بالوحدة المحلية بمركز و مدينة القناطر الخيرية، والوحدة المحلية بمدينة الخصوص، بحملة نظافة موسعة ورفع للقمامة والأتربة، ووضع سلال القمامة، والقيام بأعمال النظافة اليومية.

وذلك بمنطقة الحي الجديد، ومنطقة شرارة بقطاع الوحدة المحلية، بأبو الغيط، حيث تم رفع 45 طن من الأتربة والمخلفات،بالإضافة إلي الشارع الجديد خلف شركات البترول وشارع الرشاح وشارع الخصوص العمومي وترعة الإسماعيلية، وحرم الطريق الدائرى، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتنفيذا لخطة محافظة القليوبية في تطبيق منظومة النظافة باعتبارها على قمة أولويات المحافظة ولشعور المواطنين بالراحة والتحسن .