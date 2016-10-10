التعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي 1.3%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 1.3% عن شهر أغسطس الماضى.

وكان معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى سجل 16.4%.

وأضاف الجهاز فى بيان له، اليوم، أنه معـدل التضخم السنوى لشهـر سبتمبر 2016 بلغ 14.6%، مسجـلاً ارتفـاعاً قـدره (1.3%) عـن شهــر سبتمبر 2015.

وأضاف بيان للجهاز، أن سبب زيادة التضخم ارتفاع أسعــار مجموعـة اللحـوم و الدواجـن ارتفعت بنسبة (1.8%)، ومجموعـة الألبـان والجبـن والبيض بنسبة (3.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.3%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.5%)، ومجمـوعة الفاكهة بنسبة (2.1%).

وأوضح البيان أن مجموعة البـن والشاى والكاكاو ارتفعت بنسبة (3.9%)، ومجموعـة الدخــان نسبة (14.9%)، وقسـم الملابـس والأحـذية نسبة (3.9%) ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5%

وبالنسبة للتغيـــر الشهـــرى فى شهـــر سبتمبر 2016 مقــارنة بشهــر أغسطس 2016، فأوضح البيان أن قسـم الطعـام والمشـروبـات سجل ارتفاعــاً قـــدره (0.7%) ليســـاهم بمقــدار ( 0.38) فـــى معـــدل التغيـــر الشهـى.

وقال البيان إن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبـة (1.8%) لتساهـم بمقدار (0.24) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفـاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 2.9%، وأن مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.1%) لتساهم بمقدار (0.19) فى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب ارتفـاع اسعار مجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة (4.7%)، مجموعة الجبن بنسبة (3.1%)، مجموعة البيض بنسبة (2.2%).

فيما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.3%) لتساهم بمقدار (0.18) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع اسعار مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (2.5%)، مجموعة المسلى الصناعى بنسبة 11.1%.

فيما انخفضت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (- 4.0%) لتساهــم بمقدار (- 0.30) فى معدل التغيـر الشهـرى بسبب انخفاض اسعـار الأرز بنسبة – 8.4%، و انخفضت مجموعـة الخضـروات بنسبة -0.4%، وانخفضت مجموعـة الاسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة – 0.9%.

فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدرة 14.9% بسبب ارتفاع اسعار مجموعة السجاير بنسبة (14.8%)، والادخنة بنسبة 15.2%.