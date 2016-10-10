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التحالف العربي يعترض صاروخًا للحوثيين باتجاه مدينة الطائف السعودية

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التحالف العربي يعترض صاروخًا للحوثيين باتجاه مدينة الطائف السعودية التحالف العربي يعترض صاروخًا للحوثيين باتجاه مدينة الطائف السعودية

أرشيفية

أعلن التحالف العربي بقيادة ، اعتراض صاروخ اطلقه الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينة الطائف في جنوب المملكة، بعد ساعات من دعوتهم للتصعيد على الحدود ردًا على غارات دامية على صنعاء السبت الماضي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، أن قيادة التحالف الداعم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلنت اعتراض صاروخ بالستي “أطلق من شمال صعدة (معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن) مساء هذا اليوم باتجاه مدينة الطائف”.

وأعلن المتمردون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن، عبر وكالة “سبأ”، اطلاق “صاروخ بالستي على قاعدة (الملك) فهد الجوية في الطائف”، التي تبعد اكثر من 500 كلم عن الحدود.

واتى اطلاق الصاروخ باتجاه الطائف، بعد ساعات من دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليمنيين الى القتال عند الحدود مع السعودية، “للثأر” من قصف التحالف صالة كانت تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء السبت، ما ادى الى مقتل 140 شخصا على الاقل.

وفي سياق متصل، أكد التحالف في البيان نفسه انه اعترض صاروخًا اطلقه المتمردون باتجاه محافظة مأرب شرق صنعاء، كان يستهدف مراسم تشييع قائد عسكري بارز موال للحكومة اليمنية، وهو ما كان قد افاد به مصدر عسكري يمني وكالة فرانس برس الاحد.

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