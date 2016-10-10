وزارة النقل تنفذ استراتيجية جديدة للاعتماد على الطاقة الشمسية لترشيد الكهرباء

أعلنت وزارة النقل أنها ستستغل أسطح مباني الوزارة والجهات التابعة لها في تنفيذ محطات للطاقة الشمسية في إطار اهتمام وزارة النقل بترشيد استخدام الكهرباء وتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه من ضمن الجهات التي ستنفذ الاستراتيجية الجديدة المحطات العلوية لمترو الأنفاق وذلك في ضوء خطة الدولة في وضع حلول غير تقليدية للتحديات التي تمر بها البلاد ومن أهمها توفير الطاقة لمشروعات التنمية.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق نفذت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نموذجين لمحطتين كهربيتين تعملان باستخدام الطاقة الشمسية كمرحلة تمهيدية على أسطح مباني محطتي مترو الدمرداش (بقدرة 15 كيلو وات / ساعة ) وغمرة ( بقدرة 30 كيلو وات / ساعة ) وجار الانتهاء من تركيبها وتشغيلها وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.