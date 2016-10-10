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قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية

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قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية

ارشيفية

اعتقلت قوات الأمن الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، اليوم الاثنين، بحسب ما اعلنت السلطات الاسرائيلية.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لاذاعة الجيش الاسرائيلية، إنه تم اعتقال 31 فلسطينيًا كانوا يريدون المشاركة بعد ظهر الأحد في مراسم لتكريم منفذ الهجوم الذي قتل بالاضافة الى اعتقال افراد من عائلته.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية، لوبا سمري، أنه تم اعتقال 15 فلسطينيًا آخرين بتهمة القاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الامن في إحياء مختلفة من القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي الاعتقالات غداة مقتل شرطي وامرأة اسرائيليان في هجوم بالرصاص نفذه فلسطيني في القدس قبل ان تقتله الشرطة الاسرائيلية، كما اصيب خمسة اخرون بجروح.

وأصدرت الشرطة الاسرائيلية امرا بحظر نشر اي معلومات متعلقة بالهجوم لمدة شهر كامل، بما في ذلك اي تفاصيل حول الهجوم او هويات الجرحى او منفذ الهجوم.

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