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السجن 15 عاما لمهربى المخدرات داخل سيارة المواد البترولية بالسويس

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السجن 15 عاما لمهربى المخدرات داخل سيارة المواد البترولية بالسويس السجن 15 عاما لمهربى المخدرات داخل سيارة المواد البترولية بالسويس

>السويس- سيد نون

قضت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم رئيس محاكمة جنايات السويس بمعاقبة كل من "رياض . أ . ر" و"ضالح . بك . ع" بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه لتهريبهم 550 كيلو من مخدر البانجو داخل سيرة نقل مواد بترولية.

 

كان المحامى العام لنيابات السويس قام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فى القضية 4787 لسنة 2015.

 

كانت قوات مكافحة المخدرات بالسويس تلقت معلومات باستعداد مهربى مخدرات لتهريب كميات من المخدرات من شرق نفق الشهيد أحمد حمدى إلى غرب النفق.

 

وبقيام قوات الشرطة بتوقيف سيارة نقل مواد بترولية وبتفتيشها داخل معدية قناة السويس بقرية عامر بالسويس، تم اكتشاف مخازن سرية لنقل المخدرات بالسيارة، وعثر على 550 كيلو من مخدر البانجو داخلها.


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