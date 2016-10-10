ضبط مساعد رئيس حى شرق لتزويره شهادة ليسانس لتعديل درجة وظيفته بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مساعد رئيس حى شرق، زور شهادة ليسانس لتعديل درجة وظيفته.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "ع. ال" - 49 سنة مساعد رئيس حى شرق الإسكندرية بتزوير شهادة منسوب صدورها لكلية الآداب جامعة الإسكندرية مُثبت بها على خلاف الحقيقة حصوله على ليسانس آداب ومهرها بخاتم شعار الجمهورية "مقلد " وتقديمها لجهة عمله "حى شرق " لتعديل درجة وظيفته .

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتحرى عنه حاصل على دبلوم تجارة، وتم تعيينه فى غضون عام 1995م بوظيفة معاون متابعة ميدانية بحى شرق بالدرجة الرابعة الوظيفية واستمر فى التدرج الوظيفى حتى الدرجة الثالثة الوظيفية ورغبة منه فى شغل منصب مساعد رئيس حى شرق، والتى يتطلب حصوله على مؤهل جامعى قام بتزوير الشهادة المشار إليها وتقديمها لشئون العاملين بمحافظة الإسكندرية، لتعديل وتسوية الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الثانية، ما مكنه من شغل وظيفة مساعد رئيس حى شرق والحصول على الحوافز والمُستحقات المالية المقررة لذلك المنصب بما يتجاوز مبلغ 80000 جنيه خلال شغله ذلك المنصب، ما يُعد استيلاء على المال العام والتربح من أعمال وظيفته بدون وجه حق

بالاستعلام من جامعة الإسكندرية أفادت بأن الشهادة سالفة البيان مزورة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمواجهته اعترف، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة الأموال العامة وجار العرض على النيابة.