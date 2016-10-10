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بالفيديو.. موقف انساني مميز للممثل الأمريكي دواين جونسون

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الإثنين 10-10-2016 12:35

ظهر نجم المصارعة وأفلام الأكشن الأمريكي دواين جونسون  Dwayne Johnson المعروف بإسم ذا روك The rockبموقف إنساني وذلك بعد أن نشر مقطع جديد على حسابه الشخصي على موقع إنستقرام يُظهر إنقاذه لكلبين.

وظهر ذا روك داخل صالة تدريب مع كلبين أنقذهما من التشرد والجوع في الشوارع حيث قام بعرضهما للتبني على جمهوره.

واللافت أن النجم أطلق عليهما أسماء أهم النجمات العالميات، وهما بيونسيه وجنفير لوبيز.

وأرفق الفيديو بتعليق أوضح فيه أنه تم اجراء الفحوصات اللازمة للكلبين والتأكد من خلوهما من الأمراض وإنهما مستعدان لبدء حياة جديدة مع الشخص الذي سيقوم بتبنيهما. كاشفاً عن تلقي المئات من طلبات التبني.

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سيدتي

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