تطبيق جرعة تطعيم للمواليد الجديد ضد الالتهاب الكبدى الوبائى B‎ بالبحيرة

قال ىبيان لمحافظة البحيرة اليوم، إنه من المقرر تطبيق تطعيم جرعة للمواليد الجدد بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الاولى من الولادة اعتباراً من 22 أكتوبر الجارى بجميع المستشفيات الحكومية "عامة -مركزية -تامين صحى – تعليمى"، والتى تشتمل على قسم النساء والتوليد بالإضافة الى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية التابعة للإدارات المختلفة ضمن جدول التطعيم الروتينى للأطفال، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقليل نسبة الاصابة بمرض الالتهاب الكبدى الفيروسى B والوفيات الناتجة عن الاصابة به.

وأضاف البيان، أنه سيتم عمل تدريب للفئات المشاركة فى تنفيذ التطعيم بالمستشفيات والادارات بحضور مشرف مركزى من البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة اعتبارا من الاثنين 10 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر الجارى.

وتجدر الاشارة الى ان التطعيم مجانى وهو عبارة عن حقنة بالعضل خلال الـ24 ساعة الاولى من الولادة، كما تجدر الاشارة إلى أنه تم عقد ندوة موسعه تعريفية عن التطعيم بحضور جميع الجهات التنفيذية المعنية بقطاع الصحة بمحافظة البحيرة أمس الأحد بقاعة تدريب القادة بدمنهور.