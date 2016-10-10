روسيا تستمر في تحضيرات زيارة بوتين إلى باريس

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التحضيرات لزيارة فلاديمير بوتين الى باريس في 19 أكتوبر “مستمرة” غداة نشر مقابلة لفرنسوا هولاند يقول فيها انه لا يزال يطرح “السؤال” على نفسه عما اذا كان سيستقبله.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بيسكوف قوله ”التحضير لزيارة بوتين الى باريس مستمر، هناك مباحثات مقررة مع قصر الاليزيه وبوتين سيشارك في تدشين المركز الروحي الروسي” في 19 من الجاري.

واضاف “لا نملك معلومات اخرى من الجانب الفرنسي”.

وفي حديث ستبثه الاثنين قناة “تي ام سي” نشر الاحد يقول هولاند انه لا يزال “يطرح على نفسه السؤال” حول ما اذا سيستقبل فلاديمير بوتين نظرا الى “جرائم الحرب” التي ترتكبها روسيا في حلب.

وقال هولاند “طرحت على نفسي السؤال (…) هل سيكون مفيدا؟ هل سيكون ضروريا؟ هل سيكون ضغطا؟ هل يمكننا حمله على وقف ما يرتكبه مع النظام السوري اي دعم القوات الجوية للنظام التي تلقي قنابل على سكان حلب”.

وكانت خطوة دبلوماسية جديدة لتهدئة المعارك في حلب حيث يتواجه مقاتلو المعارضة مع نظام دمشق المدعوم من الطيران الروسي، فشلت السبت مع استخدام موسكو الفتيو في مجلس الامن على مشروع قرار فرنسي لوقف اعمال القصف.