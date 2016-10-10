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منظمة «ملكة جمال الصعيد» : جاري تنفيذ طلبات الفندق لإجراء المسابقة

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منظمة «ملكة جمال الصعيد» : جاري تنفيذ طلبات الفندق لإجراء المسابقة منظمة «ملكة جمال الصعيد» : جاري تنفيذ طلبات الفندق لإجراء المسابقة

ملكة جمال الصعيد

نفت فاطمة بكر منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد، إلغاء المسابقة، مشيرة إلى أن إدارة الفندق فاجأتهم بالأمس بطلب الموافقة الأمنية كتابيا على الرغم أنه من المفترض قيام إدارة الفندق بإخطار الأمن بإقامة المسابقة.

وقالت “فاطمة”  أنه جار تنفيذ طلبات الفندق، خاصة بعد وصول لجنة تحكيم المسابقة وعدد من الإعلاميين إلى أسيوط، حيث كانت إدارة أحد الفنادق فى أسيوط طالبت منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد بإحضار إخطار أمنى مكتوب بالموافقة على إقامة المسابقة، وإلا سوف تضطر برفض إقامة المسابقة بالفندق.

وأكد أحد أعضاء لجنة التحكيم أنه تلقى اتصالا تليفونيا صباح اليوم من منظمة المسابقة تخطره فيه بإلغاء المسابقة، نظرا لعدم الحصول على إخطار أمنى مكتوب.

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