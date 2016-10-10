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السعودية: البلاد المصدرة للبترول “أوبك” بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج

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السعودية: البلاد المصدرة للبترول “أوبك” بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج السعودية: البلاد المصدرة للبترول “أوبك” بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج

 

 أرشيفية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر.

وأضاف “الفالح” خلال المؤتمر العالمي للطاقة في اسطنبول، وقًا لرويترز، أن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.

ويشارك مسؤولو أوبك في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر.

وسيلتقي الفالح بنظيره الروسي في اسطنبول.

وقال الفالح إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيتمخض عنها الأمر وإنها لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.

 

 

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