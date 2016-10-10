أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزارة الخارجية تدين تفجير تركيا

Google+ Print
وزارة الخارجية تدين تفجير تركيا وزارة الخارجية تدين تفجير تركيا

وزارة الخارجية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأحد 10 أكتوبر 2016 جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد علي الموقف المصري الثابت المندد بظاهرة الإرهاب وتنظيماته الإجرامية التي تهدف إلي ترويع الآمنين ونشر الفوضى، دون تمييز علي أساس عرق أو دين، مؤكدا علي وقوف الشعب المصري إلي جوار الشعب التركي في مواجهة الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا