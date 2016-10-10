ضبط أسمدة زراعية مجهولة المصدر وسولار مدعم فى حملة مكبرة بالبحيرة

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى البحيرة.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط “صاحب مصنع الندى للأعلاف الحيوانية لقيامه بتجميع (2000) لتر سولار لاستخدامها فى عملية التصنيع لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل أسمدة زراعية لحيازته وعرضه للبيع 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم، وضبط صاحب محل لبيع السجائر بمدينة الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع (1050) علبة سجائر كليوباترا بوكس مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع (500) كيلو سكر مجهول المصدر وتحرر المحضر اللازم.