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كلينتون تنتقد تصريحات «ترامب» ضد الإسلام وتعتبرها هدية لـ«داعش»

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كلينتون تنتقد تصريحات «ترامب» ضد الإسلام وتعتبرها هدية لـ«داعش» كلينتون تنتقد تصريحات «ترامب» ضد الإسلام وتعتبرها هدية لـ«داعش»

هيلاري كلينتون

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، خلال المناظرة الثانية أمام منافسها الجمهوري دونالد ، إن تصريحاته عن الإسلام تعد بمثابة هدية لتنظيم “داعش”.

وأضافت “هناك مسلمون في أميركا منذ عهد جورج بوش رؤيتي أن هناك مكانا لأي شخص بغض النظر عن خلفيته”، مشيرة إلى أن ترامب يثير العنصرية بتصريحاته ضد الإسلام.

وتابعت: “ما يقوله ترامب عن المسلمين يستخدم لتجنيد المتطرفين”، معتبرا إياه “هدية لداعش”.

من جانبه، قال ترامب إن المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة يجب عليهم أن يتعاونوا لحفظ الأمن ويبلغوا عن المشاكل الأمنية.

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